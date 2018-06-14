На ЧМ-2018 установлено уникальное достижение

Полузащитник сборной России Денис Черышев стал первым игроком в истории чемпионатов мира по футболу, который забил в матче открытия чемпионата мира и при этом вышел на замену.

Уникальное достижение мундиалей было установлено в первой игре ЧМ-2018 против Саудовской Аравии

1 - Yuri Gazinskiy is the first player to score with the first shot on target at a #WorldCup tournament since Germany's Philipp Lahm in 2006. Accuracy. #Russia2018 pic.twitter.com/0ImvgZsOAZ — OptaJoe (@OptaJoe) 14 июня 2018 г.

Перед самим началом игры знаменитый английский исполнитель Робби Уильямс показал неприличный жест, который попал в прямой эфир.

Ранее сообщалось, что более 6000 украинских болельщиков купили билеты на чемпионат мира по футболу-2018.