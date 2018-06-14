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Чемпионат мира 2018
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На ЧМ-2018 установлено уникальное достижение

2.1тЧитать новость на украинском

Полузащитник сборной России Денис Черышев стал первым игроком в истории чемпионатов мира по футболу, который забил в матче открытия чемпионата мира и при этом вышел на замену.

Уникальное достижение мундиалей было установлено в первой игре ЧМ-2018 против Саудовской Аравии

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Путина освистали в Москве на церемонии открытия ЧМ-2018

Перед самим началом игры знаменитый английский исполнитель Робби Уильямс показал неприличный жест, который попал в прямой эфир.

Ранее сообщалось, что более 6000 украинских болельщиков купили билеты на чемпионат мира по футболу-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Объекты
сборная России по футболусборная Саудовской Аравии по футболу
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