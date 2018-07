На ЧМ-2018 установлен еще один персональный рекорд

Оборонец сборной Мексики Рафаэль Маркес стал автором рекорда чемпионатов мира. Он первый в истории мирового футбола игрок, который с капитанской повязкой выводил свою сборную на поле на пяти турнирах.

Матч 1/8 чемпионата мира в России со сборной Бразилии стал первым для футболиста в рамках текущего мундиаля. На него он вышел с капитанской повязкой. До этого Маркес был капитаном сборной на ЧМ-2002, ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014.

HISTORICAL RECORD #Russia2018 - Rafa Marquez #MEX becomes the FIRST player in football history to wear the captain's armband in FIVE different World Cups.