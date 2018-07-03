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Чемпионат мира 2018
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На ЧМ-2018 установлен еще один персональный рекорд

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Оборонец сборной Мексики Рафаэль Маркес стал автором рекорда чемпионатов мира. Он первый в истории мирового футбола игрок, который с капитанской повязкой выводил свою сборную на поле на пяти турнирах.

Новости
Испания установила впечатляющий рекорд в матче с Россией на ЧМ-2018

Матч 1/8 чемпионата мира в России со сборной Бразилии стал первым для футболиста в рамках текущего мундиаля. На него он вышел с капитанской повязкой. До этого Маркес был капитаном сборной на ЧМ-2002, ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014.

Напомним, мексиканцы уступили "пентакампеоне" со счетом 2:0. Неймар стал автором гола на 51 минуте. После Фирмино на 88 установил итоговый результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, после матча сборных Неймар подвергся критике и насмешкам со стороны звезды английского футбола.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСамара
Объекты
сборная Бразилии по футболусборная Мексики по футболу
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