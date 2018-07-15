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Чемпионат мира 2018
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На ЧМ-2018 произошло историческое событие

6.5тЧитать новость на украинском

Форвард сборной Хорватии Марио Манджукич забил гол в собственные ворота в финале чемпионата мира по футболу против команды Франции.

Такое взятие ворот случилось впервые в истории решающих матчей мировых первенств.

Шла 18 минута матча. После подачи со штрафного от форварда "галльских петухов" Антуана Гризманна мяч от головы Манджукича предательски влетел в сетку ворот.

Встреча проходит на стадионе "Лужники".

Напомним, первый автогол на чемпионате мира в России был забит нападающим сборной Марокко Азизом Бухаддузом в матче первого круга группового этапа против национальной команды Ирана. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу иранцев.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию финального противостояния Франция – Хорватия.

Как сообщал OBOZREVATEL, хорватская модель дала развратное обещание перед финалом ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Марио МанджукичАнтуан Гризманн
Место
РоссияМосква
Объекты
Сборная Франции по футболусборная Хорватии по футболу
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