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На ЧМ-2018 не осталось футболистов, игравших в финалах мундиаля

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После вылета испанцев от сборной России, на ЧМ-2018 не осталось футболистов, которые бы не только выигрывали мундиаль, но и вообще когда-либо играли в финальных матчах.

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Смертельные точки Испании и Дании: итоги дня ЧМ-2018

Последними из могикан оставались испанские игроки Серхио Рамос, Андреас Иньеста, Пике и Серхио Бускетс ,которые в составе национальной сборной обыграли голландцев в финале ЧМ-2010.

Ранее свои выступления в России завершили финалисты прошлого мундиаля Германия и Аргентина, сообщает Sport Arena.

Как сообщал OBOZREVATEL , Медведева высмеяли за поступок после матча с Испанией - фотофакт.

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Тема
Чемпионат мира 2018
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