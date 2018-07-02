На ЧМ-2018 не осталось футболистов, игравших в финалах мундиаля

После вылета испанцев от сборной России, на ЧМ-2018 не осталось футболистов, которые бы не только выигрывали мундиаль, но и вообще когда-либо играли в финальных матчах.

Последними из могикан оставались испанские игроки Серхио Рамос, Андреас Иньеста, Пике и Серхио Бускетс ,которые в составе национальной сборной обыграли голландцев в финале ЧМ-2010.

Ранее свои выступления в России завершили финалисты прошлого мундиаля Германия и Аргентина, сообщает Sport Arena.

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