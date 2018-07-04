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Чемпионат мира 2018
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На ЧМ-2018 колумбийского фаната выставили на 13 тыс долларов

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Болельщик сборной Колумбии был ограблен в центре Москвы перед матчем его национальной команды против сборной Англии.

Новости
ЧМ-2018: сборная Англии установила рекорд в матче с Колумбией

Сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей (примерно 13 000 долларов США).

"Вечером в минувший понедельник (02.07), в столичную полицию поступило заявление от гражданина Колумбии 1973 года рождения, прибывшего в Москву на чемпионат мира по футболу, о том, что неизвестный украл у него кошелек, предположительно в центре Москвы", - приводит слова своего источника Интерфакс.

По словам потерпевшего, он обнаружил пропажу, когда на телефон ему стали приходить смс-сообщения о снятии с кредиток денежных средств.

Напомним, матч Колумбия - Англия завершился серией пенальти – в основное время и два экстратайма команды сильнейшую не выявили. Англичане праздновали победу по итогам одиннадцатиметровых ударов со счетом 4:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, после матча в метро болельщики команд устроили потасовку из-за флага.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная Колумбии по футболусборная Англии по футболу
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