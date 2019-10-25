Датские СМИ заявили о нападении на фанатов Копенгагена в Киеве

Перед матчем в Киеве в рамках 3-го тура группового раунда Лиги Европы "Динамо" - "Копенгаген" хулиганы напали на один из автобусов с болельщиками датской команды.

Болельщики "Копенгагена" на матче в Киеве FCK.DK

Как сообщает датское издание B.T., на НСК "Олимпийский" присутствовало около 500 болельщиков датского клуба, которые добирались до стадиона на пяти автобусах. Перед игрой по пути на стадион в один из автобусов фанов "Копенгагена" полетели камни. Эту информацию журналистам подтвердил глава пресс-службы клуба Джес Мортенсен.

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В результате как минимум одно окно было разбито.

Кроме того, по информации liga.net, поздно вечером 24 октября после игры неизвестные забросали камнями автобусы с болельщиками на улице Большой Васильковской. В итоге были повреждены окна трех автобусов. Обошлось без потерпевших.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" не сумело дома обыграть "Копенгаген" в матче группового турнира Лиги Европы.

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