На болельщиков "Динамо" напали перед матчем Лиги Европы: есть пострадавшие

На динамовских фанатов, которые прибыли в швейцарский Санкт-Галлен, чтобы поддержать свою команду в матче Лиги Европы против "Лугано", было совершено нападение.

Атака произошла неподалеку от стадиона Kiburn Park у входа в торговый центр Shopping Arena. По предварительной информации, нападавшие представляют ультрас ФК "Санкт-Галлен 1879". Их мотивы в данный момент не ясны, уточняет "Динамомания".

В результате нападения пострадали двое фанатов киевлян, один доставлен в больницу. Всего в Санкт-Галлен прибыли 92 болельщика "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" в 2013 году сделал официальное предложение "Динамо" о покупке защитника Евгения Хачериди за сумму более чем 20 млн евро.

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