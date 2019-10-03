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3 октября • обновлено в 21:52
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На болельщиков "Динамо" напали перед матчем Лиги Европы: есть пострадавшие

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На динамовских фанатов, которые прибыли в швейцарский Санкт-Галлен, чтобы поддержать свою команду в матче Лиги Европы против "Лугано", было совершено нападение.

На болельщиков "Динамо" напали перед матчем Лиги Европы: есть пострадавшие

Атака произошла неподалеку от стадиона Kiburn Park у входа в торговый центр Shopping Arena. По предварительной информации, нападавшие представляют ультрас ФК "Санкт-Галлен 1879". Их мотивы в данный момент не ясны, уточняет "Динамомания".

В результате нападения пострадали двое фанатов киевлян, один доставлен в больницу. Всего в Санкт-Галлен прибыли 92 болельщика "Динамо".

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Тема
Лига Европы
Тег
БК Динамо Киев
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