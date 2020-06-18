Мы воюем против России, – Суркис

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, отвечая на вопрос про совместимость политических взглядов с Григорием Суркисом заявил, что нет никаких сомнений в том, с кем Украина ведет войну на востоке страны.

После уточняющего вопроса Суркис подтвердил, что имеет в виду войну с Россией.

"У меня нет никаких совместных политических взглядов по одной простой причине. Я считаю, что войну надо прекратить. Однозначно. Если мы уберем, возможно не саму армию России, а армию российских наемников, то нам будет проще вернуть наши земли", – сказал Суркис-младший в интервью на YouTube-канале "ТаТоТаке".

Кроме того, Суркис заявил, что не пойдет в политику, так как не хочет врать.

"Знаете, как говорят: "Все политики врут, все до единого". И, наверное, мой брат там где выгодное врет. Так это работает везде", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Суркис назвал виновных в последних неудачах команды под руководством Алексея Михайличенко и рассказал, какую задачу он поставил перед экс-тренером Александром Хацкевичем.