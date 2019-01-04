''Мы в него вкладываем'': тренер "Леганеса" высказался о судьбе Лунина

На фоне информации о возможном возвращении украинского вратаря Андрея Лунина из аренды в "Леганесе" обратно в мадридский "Реал", главный тренер нынешней команды голкипера Маурисио Пеллегрино заявил, что хотел бы оставить Лунина в своем клубе.

"Я бы хотел, чтобы он остался в команде. Думаю, у нас есть два хороших вратаря, но эта позиция все равно нуждается в усилении.

Андрей Лунин

Мы извлекаем выгоду от того факта, что "Реал" вложил деньги в этого игрока, но мы думаем о лучшем для команды, оставить все стороны довольными сложно", — приводит мнение аргентинца Mundo Deportivo.

Говоря о том, почему украинскому вратарю стоит остаться до конца сезона в "Леганесе" Пеллегрино отметил:

"Лунин счастлив в "Леганесе", он здесь взрослеет. Мы в него вкладываем деньги и много работы, чтобы он ближе познакомился с чемпионатом, языком, полями, стилями... Это все шаги вперед в его карьере, "Леганес" очень помогает ему в этом".

Напомним, что Андрей Лунин летом 2018 года перешел из "Зари" в мадридский "Реал". Из-за покупки лидера "Челси" Тибо Куртуа вратарь сборной Украины вынужден был перейти на правах аренды в "Леганес".

Несмотря на условия контракта, новый клуб держал Лунина на скамье запасных. "Сливочные" остались недовольны положением своего голкипера и хотели вернуть игрока из аренды. Наставник "Леганеса" подчеркнул, что действует исключительно в интересах своей команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА включило трех украинских футболистов в топ-50 молодых игроков, которые имеют все шансы ярко проявить себя в 2019 году.

Это голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, левый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко и его одноклубник полузащитник Николай Шапаренко.