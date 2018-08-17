Их бюджет в 10 раз больше: тренер "Зари" о героическом матче в Португалии

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб после выхода луганчан в плей-офф Лиги Европы не скрывал эмоций, буквально переполнявших его.

"Предполагал, что игра будет очень тяжелая.Я вчера сказал ребятам, что нам деваться некуда, надо забивать "Браге", чтобы уровнять шансы. Это ребята и сделали. Очень благодарен всей команде.

Мы не сдавались до конца, дважды проигрывая по счету. Сумели уровнять шансы, и второй мяч позволил нам пройти дальше,- цитирует наставника "Зари" официальный сайт клуба.

Высказался Юрий Вернидуб и относительно своего следующего соперника за выход в групповой турнир Лиги Европы- немецкий клуб "Лейпциг". Первый матч "Заря" проведет на выезде 23 августа.

"Пусть нас считают не фаворитами, а мы будем делать свою работу так, как умеем. По крайней мере, точно дадим бой Лейпцигу. Бюджет Браги раз в 10 больше, чем наш, но, тем не менее, мы играем и доказываем, что мы тоже команда!"

Напомним, что накануне киевское "Динамо" прошло "Славию" в 3-м туре квалификации Лиги чемпионов.

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