"Мы создали монстра!" В Англии поражены игрой Зинченко за сборную Украины

Болельщики "Манчестер Сити" отдали должное игре Александра Зинченко против Португалии. Фаны его клуба восхитились выступлением футболиста сборной Украины в отборе на Евро-2020.

На авторитетном ресурсе reddit появилось видео лучших моментов украинца в Лиссабоне. Эта нарезка спровоцировала активные комментарии сторонников "Манчестер Сити", перевод которых представил Футбол 24.

Какая у него позиционная игра! Кажется, что он всегда в правильном месте, чтобы осуществить отбор, перехватить пас, продвинуть игру вперед. Он цветет с Пепом.

Ненавижу признавать, но в прежнее межсезонье многие говорили, что ему надо уйти из "Манчестер Сити". Среди них был и я.

Хочу добавить, что он совершил кучу отборов и блоков против Бернарду Силвы и Криштиану Роналду, а не против какой-то другой случайной сборной. Очень впечатляет.

Солидная игра для него. Вот и потенциальная замена Фернандиньо.

Независимо от того, что люди думают о его игре на разных позициях, нет никаких сомнений, что Зинченко значительно усовершенствовался. Наблюдал за игрой этого парня с восторгом. Его решение остаться в "Манчестер Сити" было правильным. Под руководством Пепа для него практически нет пределов.

Парень сделал шаг вперед и доказал, что все ошибались. Я только за, чтобы он продлил контракт и приносил нам пользу. Меня совершенно не смущает перспектива его игры основным левым защитником. Подпишите запасной вариант и сделайте ставку на него. Зинченко доказал, что имеет желание и вдохновение совершенствоваться, а это полдела в системе Гвардиолы.

Господи. Сколько отборов он сделал? 10? Плюс 5 перехватов и 3-4 блока. Это дико.

Он очень классно играл за нас левым защитником, но в полузащите выглядит просто зверем.

Если Зинченко может остановить Роналду и Бернарду Силву, то он может остановить любого. Пеп, пожалуйста, дай ему шанс в полузащите.

Он реально Бог.

Даже надел 17-й номер, просто как батя [Кевин де Брюйне].