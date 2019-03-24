"Мы создали монстра!" В Англии поражены игрой Зинченко за сборную Украины

Болельщики "Манчестер Сити" отдали должное игре Александра Зинченко против Португалии. Фаны его клуба восхитились выступлением футболиста сборной Украины в отборе на Евро-2020.
На авторитетном ресурсе reddit появилось видео лучших моментов украинца в Лиссабоне. Эта нарезка спровоцировала активные комментарии сторонников "Манчестер Сити", перевод которых представил Футбол 24.
Not sure if there are loads of clips of him looking rubbish as well, but it certainly seems Zinchenko played really well in midfield against Portugal last night https://t.co/1AsTad9duc— Sam Lee (@Sammy_Goal) 23 марта 2019 г.
Какая у него позиционная игра! Кажется, что он всегда в правильном месте, чтобы осуществить отбор, перехватить пас, продвинуть игру вперед. Он цветет с Пепом.
Мы создали монстра!
Независимо от того, что люди думают о его игре на разных позициях, нет никаких сомнений, что Зинченко значительно усовершенствовался. Наблюдал за игрой этого парня с восторгом. Его решение остаться в "Манчестер Сити" было правильным. Под руководством Пепа для него практически нет пределов.
Солидная игра для него. Вот и потенциальная замена Фернандиньо.
Хочу добавить, что он совершил кучу отборов и блоков против Бернарду Силвы и Криштиану Роналду, а не против какой-то другой случайной сборной. Очень впечатляет.
Ненавижу признавать, но в прежнее межсезонье многие говорили, что ему надо уйти из "Манчестер Сити". Среди них был и я.
Александр Зинченко в игре с Португалией
Парень сделал шаг вперед и доказал, что все ошибались. Я только за, чтобы он продлил контракт и приносил нам пользу. Меня совершенно не смущает перспектива его игры основным левым защитником. Подпишите запасной вариант и сделайте ставку на него. Зинченко доказал, что имеет желание и вдохновение совершенствоваться, а это полдела в системе Гвардиолы.
Господи. Сколько отборов он сделал? 10? Плюс 5 перехватов и 3-4 блока. Это дико.
Он очень классно играл за нас левым защитником, но в полузащите выглядит просто зверем.
Если Зинченко может остановить Роналду и Бернарду Силву, то он может остановить любого. Пеп, пожалуйста, дай ему шанс в полузащите.
Он реально Бог.
Даже надел 17-й номер, просто как батя [Кевин де Брюйне].
Зинченко, извини, что мы в тебе сомневались.
Напомним, что наша национальная команда в 1-м туре квалификации на Евро-2020 сенсационно сыграла вничью 0:0 с Португалией. Этот результат вызвал зависть в России.
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