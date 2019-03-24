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"Мы создали монстра!" В Англии поражены игрой Зинченко за сборную Украины

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Болельщики "Манчестер Сити" отдали должное игре Александра Зинченко против Португалии. Фаны его клуба восхитились выступлением футболиста сборной Украины в отборе на Евро-2020.

"Мы создали монстра!" В Англии поражены игрой Зинченко за сборную Украины

На авторитетном ресурсе reddit появилось видео лучших моментов украинца в Лиссабоне. Эта нарезка спровоцировала активные комментарии сторонников "Манчестер Сити", перевод которых представил Футбол 24.

  • Какая у него позиционная игра! Кажется, что он всегда в правильном месте, чтобы осуществить отбор, перехватить пас, продвинуть игру вперед. Он цветет с Пепом.

  • Мы создали монстра!

"Мы создали монстра!" В Англии поражены игрой Зинченко за сборную Украины

  • Независимо от того, что люди думают о его игре на разных позициях, нет никаких сомнений, что Зинченко значительно усовершенствовался. Наблюдал за игрой этого парня с восторгом. Его решение остаться в "Манчестер Сити" было правильным. Под руководством Пепа для него практически нет пределов.

  • Солидная игра для него. Вот и потенциальная замена Фернандиньо.

  • Хочу добавить, что он совершил кучу отборов и блоков против Бернарду Силвы и Криштиану Роналду, а не против какой-то другой случайной сборной. Очень впечатляет.

  • Ненавижу признавать, но в прежнее межсезонье многие говорили, что ему надо уйти из "Манчестер Сити". Среди них был и я.

Александр Зинченко в игре с Португалией

Александр Зинченко в игре с Португалией

  • Парень сделал шаг вперед и доказал, что все ошибались. Я только за, чтобы он продлил контракт и приносил нам пользу. Меня совершенно не смущает перспектива его игры основным левым защитником. Подпишите запасной вариант и сделайте ставку на него. Зинченко доказал, что имеет желание и вдохновение совершенствоваться, а это полдела в системе Гвардиолы.

  • Господи. Сколько отборов он сделал? 10? Плюс 5 перехватов и 3-4 блока. Это дико.

  • Он очень классно играл за нас левым защитником, но в полузащите выглядит просто зверем.

  • Если Зинченко может остановить Роналду и Бернарду Силву, то он может остановить любого. Пеп, пожалуйста, дай ему шанс в полузащите.

  • Он реально Бог.

  • Даже надел 17-й номер, просто как батя [Кевин де Брюйне].

  • Зинченко, извини, что мы в тебе сомневались.

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Напомним, что наша национальная команда в 1-м туре квалификации на Евро-2020 сенсационно сыграла вничью 0:0 с Португалией. Этот результат вызвал зависть в России.

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Александр Зинченко
Теги
сборная Украины по футболусборная Португалии по футболу
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