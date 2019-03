"Мы создали монстра!" В Англии поражены игрой Зинченко за сборную Украины

Болельщики "Манчестер Сити" отдали должное игре Александра Зинченко против Португалии. Фаны его клуба восхитились выступлением футболиста сборной Украины в отборе на Евро-2020.

На авторитетном ресурсе reddit появилось видео лучших моментов украинца в Лиссабоне. Эта нарезка спровоцировала активные комментарии сторонников "Манчестер Сити", перевод которых представил Футбол 24.

Not sure if there are loads of clips of him looking rubbish as well, but it certainly seems Zinchenko played really well in midfield against Portugal last night https://t.co/1AsTad9duc