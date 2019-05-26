"Мы похожи": экс-футболист сборной Украины не считает Россию заграницей

Украинский защитник Тарас Михалик рассказал о переходе в московский "Локомотив" из киевского "Динамо" летом 2013 года.

"Не смущал ли при переезде тот факт, что "Локомотив" тогда переживал не лучшие времена? Переезд в Россию — это не переезд за границу всё-таки. Менталитет у нас похож. А неудачи "Локомотива" — вопрос определенного периода. Да и я понимал, что за тренер Леонид Кучук и чего команда может добиться при нем", - цитирует Михалика пресс-служба "Локомотива".

Михалик признался, что ему здесь было тяжело.

"После семи с половиной лет одного футбола меня стали учить другому. Кучук говорил: "Ты со своими киевскими "бей в диагональ" заканчивай давай". За шесть лет в "Локо" ни разу не мог сказать "плохой коллектив" или "плохая атмосфера". С этим у нас всегда полный порядок. При всех тренерах комфортно. Наверное, самый веселый — Миодраг Божович, у него отличное чувство юмора. Юрий Палыч тоже может пошутить, но построже!" — подытожил Тарас.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший полузащитник киевского "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Дмитрий Михайленко наотрез отказался от идеи работать в России.

Как отметил знаменитый футболист, его бы не смогли убедить на переезд даже хорошим финансовым предложением.

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