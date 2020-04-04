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4 апреля • обновлено в 21:50
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"Мы один народ": украинский футболист Юрий Пантя нашел единственное отличие от россиян

2.8т
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Украинский футболист белорусской "Славии" Юрий Пантя, долгое время выступавший в Крыму, уверен, что от россиян нас отличает лишь язык.

Юрий Пантя

Юрий Пантя

Динамомания

"Я украинец. Считаю, что не буду другой национальности. Даже не было мысли в голове стать белорусом или русским. Я патриот своей страны и мысли о смене гражданства никогда не было. Если поставить в один ряд украинца, белоруса и россиянина, то их отличит между собой только язык. А так – мы один народ. Для меня мы все славяне. Почти ничем не отличаемся", – цитирует 29-летнего уроженца Черновцов tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пантя отказался считать Крым Россией или Украиной, приведя в пример ответ боксера Александра Усика.

Кроме того, Юрий отказался отвечать на прямой вопрос, является ли Россия агрессором.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
пичалька..я активный болельщик и любитель футбола, такого пантю впервые слышу, у этого персонажа одна национальность-СОВОК
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