"Мы обо*рались": капитан "Реала" прокомментировал "ужасный результат"

Защитник "Реала" Серхио Рамос не смог подобрать слов после разгромного поражения от "Атлетико" в матче Международного кубка чемпионов.

"Ужасное ощущение. Мы только начали сезон. Товарищеские матчи нужны, чтобы набрать форму. Мы восприняли игру как товарищескую, они – нет. Счет слишком крупный. Мы обо*рались. Проиграть можно по-всякому, но только не так. После ужасного первого тайма задача была просто забыть о нем и постараться выиграть второй. По крайней мере, мы сделали это. Очень плохой результат", – заявил Рамос в интервью Marca.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча в США "Реал" - "Атлетико" завершилась со счетом 3:7, притом до перерыва счет был 5:0 в пользу "Атлетико".

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