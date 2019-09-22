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22 сентября • обновлено в 12:54
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"Мы не можем": Гвардиола объяснил свое решение по Зинченко

"Мы не можем": Гвардиола объяснил свое решение по Зинченко
Испанский тренер дал интервью местным СМИ
4.1т Читать материал на украинском

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил ротацией состава свое решение не заявлять украинца Александра Зинченко на матч 6-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда".

"У нас невероятная команда, поэтому все заслуживают того, чтобы играть, и все должны играть. У нас была тяжелая встреча всего три дня назад, это был долгий переезд, поэтому некоторые игроки получили отдых. Конечно, футболисты, которые играли в Харькове, могли сыграть. Но я нуждаюсь во всех игроках, мы не можем не проводить ротацию и не использовать весь состав в этой части сезона", — сказал Гвардиола в комментарии Sky Sports.

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Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Манчестер Сити" - "Уотфорд" завершился со счетом 8:0. Вместо Зинченко на поле вышел Бенжамен Менди, который оправился от повреждения.

Недавно "Манчестер Сити" вошел в историю как первый клуб, стоимость текущего состава которого превысила 1 млрд евро.

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