"Мы не можем": Гвардиола объяснил свое решение по Зинченко

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил ротацией состава свое решение не заявлять украинца Александра Зинченко на матч 6-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда".

"У нас невероятная команда, поэтому все заслуживают того, чтобы играть, и все должны играть. У нас была тяжелая встреча всего три дня назад, это был долгий переезд, поэтому некоторые игроки получили отдых. Конечно, футболисты, которые играли в Харькове, могли сыграть. Но я нуждаюсь во всех игроках, мы не можем не проводить ротацию и не использовать весь состав в этой части сезона", — сказал Гвардиола в комментарии Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Манчестер Сити" - "Уотфорд" завершился со счетом 8:0. Вместо Зинченко на поле вышел Бенжамен Менди, который оправился от повреждения.

Недавно "Манчестер Сити" вошел в историю как первый клуб, стоимость текущего состава которого превысила 1 млрд евро.

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