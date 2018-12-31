''Мы менялись'': Ахметов обратился к болельщикам "Шахтера"

Накануне новогодних праздников президент футбольного клуба "Шахтер" Донецк Ринат Ахметов обратился ко всем болельщикам команды и проанализировал игру горняков в уходящем году

Ринат Ахметов

"В 2018-м мы побеждали. "Шахтер" в 11-й раз завоевал золотые медали чемпионата и в 12-й раз стал обладателем Кубка Украины. Команда снова показала свой высокий класс, второй год подряд сделав "золотой дубль". В 2018-м мы менялись. Команда нуждалась в смене поколений, в новых решениях, новых амбициях. И мы пригласили молодых талантливых игроков, которые, я убежден, вырастут в больших футболистов и станут будущим нашего клуба", - сказал президент клуба.

Ринат Ахметов подчеркнул, что команда всегда чувствовала огромную поддержку болельщиков и назвал их одним из факторов успешной игры "Шахтера". Обращаясь к фанам горняков, президент команды отметил.

Болельщики "Шахтера"

"Вы вдохновляете на борьбу и всегда нацелены с нами только на победу. Мы встречаем вашу любовь в Харькове, Мариуполе, Киеве, везде, где бы ни играл "Шахтер". Мы чувствуем тысячи сердец наших болельщиков из Донецка, из Донбасса. Сегодня мы на пороге 2019 года. Я верю, он будет еще ярче и еще успешнее. В каждом турнире, в каждом матче мы хотим лишь одного – побеждать. Наши амбиции – быть первыми, держать в руках золотые медали и трофеи, всегда оставаться гордостью наших болельщиков", - подчеркнул в завершении Ринат Ахметов

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник греческого футбольного клуба ПАОК Евгений Хачериди может перейти в "Шахтер".

"Горняки" сейчас ищут центрального защитника, их выбор остановился на Хачериди.