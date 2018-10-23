МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Мясорубка с фанатами ЦСКА в Риме: стали известны новые подробности

7.3тЧитать материал на украинском

Причиной выхода из строя эскалатора в римском метро, в результате чего фанаты московского ЦСКА получили серьезные травмы, стали действия самих россиян.

По мнению прокуратуры Рима, пьяные болельщики прыгали на эскалаторе, что стало причиной его выхода из строя. В результате поломки болельщики рухнули на бетонный пол. Одному из них оторвало ногу. Некоторые фанаты запрыгивали на центральную часть эскалатора, чтобы не упасть, сообщает La Repubblica.

Новости
''Леша - сепар'': фанаты освистали ''русского'' экс-футболиста сборной Украины

Помимо фанатов на эскалаторе находились местные жители.

Мясорубка с фанатами ЦСКА в Риме: стали известны новые подробности

La Repubblica

Мясорубка с фанатами ЦСКА в Риме: стали известны новые подробности

La Repubblica

Мясорубка с фанатами ЦСКА в Риме: стали известны новые подробности

La Repubblica

Мясорубка с фанатами ЦСКА в Риме: стали известны новые подробности

La Repubblica

Мясорубка с фанатами ЦСКА в Риме: стали известны новые подробности

La Repubblica

"Я только что был свидетелем сцены из Апокалипсиса, один из эскалаторов за метр от меня стал ускоряться, словно сошел с ума", - прокомментировал происходившее один из очевидцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты "Динамо" поддержали Ярмоленко трогательным постом.

Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
22
Смешно
1
Интересно
6
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Попова Ольга
Попова Ольга
ДИКИЕ АЗИАТЫ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росийские дебилы получают по заслугам! а может сразу в рай выплядки?? смерть окупантам! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
отгородить длбёбв от людей и у кацапов появятся шансы "попасть в рай"
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наши блоги