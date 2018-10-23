Мясорубка с фанатами ЦСКА в Риме: стали известны новые подробности

Причиной выхода из строя эскалатора в римском метро, в результате чего фанаты московского ЦСКА получили серьезные травмы, стали действия самих россиян.

По мнению прокуратуры Рима, пьяные болельщики прыгали на эскалаторе, что стало причиной его выхода из строя. В результате поломки болельщики рухнули на бетонный пол. Одному из них оторвало ногу. Некоторые фанаты запрыгивали на центральную часть эскалатора, чтобы не упасть, сообщает La Repubblica.

Помимо фанатов на эскалаторе находились местные жители.

La Repubblica

La Repubblica

La Repubblica

La Repubblica

La Repubblica

"Я только что был свидетелем сцены из Апокалипсиса, один из эскалаторов за метр от меня стал ускоряться, словно сошел с ума", - прокомментировал происходившее один из очевидцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты "Динамо" поддержали Ярмоленко трогательным постом.