"Мстят за дидов": Жириновского облили грязью в сети за маразм о сборной Хорватии и Сталине

Российский политик Владимир Жириновский считает, что сборная Хорватии победила Россию в 1/4 финала чемпионата мира – 2018 из-за мести Сталину за своих предков.

"Хорваты ведут себя нагло, всё про Украину вспоминают, а если бы мы обработали наших футболистов перед встречей с Хорватией, как я предлагал… Внуки хорватов играют в футбол — остервенело, потому что они мстят за своих дедов, которых потом Сталин сгноил в лагерях. А мы своих футболистов перед матчем с Хорватией не готовили, так, размазня вышла", — цитирует Жириновского Regnum.

Такое высказывание вывело из себя болельщиков. Фанаты в не самых культурных выражениях советуют политику думать, прежде чем делать подобные заявления.

Напомним, после матча Россия – Хорватия защитник хорватов Домагой Вида и его бывший партнёр по киевскому "Динамо" Огнен Вукоевич записали видео, в котором посвятили победу Украине. Позже Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от команды.