"Может уйти": в "Шахтере" сделали громкое заявление

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что клуб не будет осуществлять покупки нынешней зимой.

По утверждению менеджера, команда полностью укомплектована на всех без исключения позициях. Кроме того, "горняки" готовы отпустить любого игрока в другой клуб.

Сергей Палкин ФК "Шахтер"

"Это трансферное окно у нас проходит в тишине, никаких усилений не будет. На данный момент по всем позициям у нас все нормально, и мы не видим потребности в каких-либо усилениях. У нас любой футболист может уйти из клуба. Вопрос в том, насколько хорошее предложение мы получим. Здесь вопрос в том, насколько предложение удовлетворит клуб и футболиста", – цитирует Палкина Football.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский легионер "Шахтера" получил травму перед матчами Лиги Европы.

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