"Может сыграть большую роль": Шевченко указал на важную деталь для сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии матча квалификации отбора на Евро-2020 с Сербией дал традиционную пресс-конференцию.

По словам наставника команда с акцентирует особое внимание на игре высоких футболистов соперника.

"У них хватает высоких рослых игроков, которые отлично играют головой (особенно защитники). Это может завтра сыграть большую роль, и нам надо очень внимательно сыграть на "втором этаже". У Сербии хватает сильных исполнителей, я бы отметил Тадича, Митровича и, конечно же, капитана Коларова. Это те игроки, на которых строится игра сербской сборной", - цитирует тренера корреспондент OBOZREVATEL Максим Сухенко.

Андрей Николаевич уклончиво ответил на вопрос по составу.

"По составу особых вопросов нет. Да, определять состав будем уже завтра утром, но я уже приблизительно знаю состав. Нас особо ничего не беспокоит - мы знаем, против кого нам придется выйти на поле. Сербия - добротная и крепкая команда, с хорошей атакой, и мы знаем, чего от них опасаться и как показать свою силу. Есть ли шанс сыграть у Лунина? Завтра все увидите, кто и как попадет в состав. У нас хорошая конкуренция за каждую позицию", - заявил Шевченко.

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Напомним, что поединок Украина - Сербия пройдет во Львове в пятницу. 7 июня. Игра 3-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу-2020 начнется в 21:45 и будет показана по двум украинским телеканалам. Накануне букмекеры уже назвали победителя этого противостояния.

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