Можаровского наказали за то, что не поставил пенальти в ворота "Динамо", - Франков

Максим Богданов Футбол 23:30, 25.06.2020 Обновлено: 23:31, 25.06.2020

Известный украинский арбитр Юрий Можаровский был отстранен от судейства в матчах украинской Премьер-лиги за ошибку в пользу "Динамо", сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

Журналист отметил, что по итогам разбирательств в судейском корпусе были отстранены не только Бойко и Балакин.

"Добавьте еще фамилию Можаровского – одного из самых опытных и классных наших арбитров. Он тоже отстранен за ошибку, когда не назначил пенальти в ворота "Динамо" в матче с "Александрией", – заявил Франков во время прямого эфира на своем YouTube-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, главного арбитра матча 26-го тура украинской Премьер-лиги между "Зарей" и "Динамо" Николая Балакина надолго отстранили от судейства из-за многочисленных ошибок во время поединка.

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