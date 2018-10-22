Моют туалеты: стали известны условия содержания Кокорина и Мамаева в тюрьме

Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые были арестованы по делу об избиение трех человек в Москве, содержатся в СИЗО в обычных условиях. По словам начальника изолятора Сергея Телятникова, спортсмены находятся в маленьких камерах, рассчитанных на два-четыре человека.

Кроме этого, Телятников поместил вместе с игроками тех людей, которые сидели с ними в карантине, – у каждого по одному соседу. Он отметил, что у Кокорина и Мамаева не возникает проблем: у них не вымогают деньги, они моют туалеты исключительно по своему желанию, чередуясь с соседями, пишет Лента.ru.

Новости Опубликованы письма Кокорина и Мамаева из тюрьмы

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны причины поведения российского футболиста в скандальной ситуации с избиением чиновников Минпромторга.