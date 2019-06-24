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"Моя страна оккупирована": футболисты "Ворсклы" поддержали акцию против России

1.6тЧитать материал на украинском

Футболисты полтавской "Ворсклы" присоединились к акциям протеста против Российской Федерации, которые накануне провели игроки грузинской команды.

Представители полтавчан сфотографировались с плакатом "20% моей страны оккупированы Россией", который держит в руках защитник Андро Гиоргадзе. Соответствующий снимок был опубликован в группе ON Football в социальной сети Facebook.

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"Моя страна оккупирована": футболисты "Ворсклы" поддержали акцию против России

Отметим, что в прошлом сезоне за "Ворсклу" выступал еще один грузин – Александр Кобахидзе, но неизвестно, находится ли он в расположении команды сейчас.

Напомним, многие футболисты грузинских команд на матчи 19-го тура чемпионата страны вышли в футболках с надписями, осуждающих военную агрессию РФ. Это случилось после протестов в Тбилиси, когда место председателя грузинского парламента занял депутат Госдумы.

"Моя страна оккупирована": футболисты "Ворсклы" поддержали акцию против России

ФК "Торпедо" Кутаиси

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА отреагировал на акции протеста грузинских футболистов, поставив на место россиян.

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Тема
Протесты в Грузии
Место
УкраинаПолтава
Тег
ФК Ворскла
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CARGO 100
CARGO 100
"20% моей страны оккупированы Россией"? Да они, эти 20%, на вас "220%" положили ...
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