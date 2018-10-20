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Моуриньо устроил потасовку во время матча АПЛ

3.4тЧитать материал на украинском

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо устроил потасовку во время матча своей команды против "Челси" в английской Премьер-лиге. Эпатажный наставник "красных дьяволов" набросился на ассистента команды-соперника.

После забитого в компенсированное время гола помощник тренера лондонского клуба активно праздновал взятие ворот своей команды, чем очень сильно разозлил португальского специалиста. Моуриньо набросился на ассистента Сарри, а подбежавшие во время стюарты еле оттащили наставника "Манчестер Юнайтед".

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Напомним, что поединок между манкунианцами и лондонцами завершился результативной ничьей 2:2. Таким образом в последних шести матчах "красные дьяволы" лишь единожды праздновали победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, владельцы "Манчестер Юнайтед" могут уволить Моуриньо из-за неутешительных результатов.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персона
Жозе Моуриньо
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