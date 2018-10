Моуриньо устроил потасовку во время матча АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо устроил потасовку во время матча своей команды против "Челси" в английской Премьер-лиге. Эпатажный наставник "красных дьяволов" набросился на ассистента команды-соперника.

После забитого в компенсированное время гола помощник тренера лондонского клуба активно праздновал взятие ворот своей команды, чем очень сильно разозлил португальского специалиста. Моуриньо набросился на ассистента Сарри, а подбежавшие во время стюарты еле оттащили наставника "Манчестер Юнайтед".

