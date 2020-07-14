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Моуриньо раскритиковал "катастрофическое" решение CAS: это позор

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1,3 т.
Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо недоволен решением по "Манчестер Сити".

Жозе Моуринью прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене запрета на участие "Манчестер Сити" в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП).

Главный тренер "Тоттенхэма" назвал это решение "катастрофическим" и "позорным".

"Если "Манчестер Сити" невиновен, то наказание в несколько миллионов – это позор. Если ты невиновен, тебя не наказывают. С другой стороны, если ты виновен, тебя должны отстранить. В любом случае это решение – катастрофа", – заявил специалист в интервью Sky Sports.

Португалец уточнил, что он не считает "Манчестер Сити" виновными.

"Я имею в виду, что если ты не виноват, то и штраф не платишь. Даже фунт. Я никто, чтобы знать, виновны они или нет. Я критикую решение. Я не знаю, виновен ли "Манчестер Сити" или нет, но в любом случае это позорное решение", – подытожил Моуриньо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

АнглияФК Манчестер СитиЖозе Моуриньо
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