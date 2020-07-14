Моуриньо раскритиковал "катастрофическое" решение CAS: это позор

Жозе Моуринью прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене запрета на участие "Манчестер Сити" в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП).

Главный тренер "Тоттенхэма" назвал это решение "катастрофическим" и "позорным".

"Если "Манчестер Сити" невиновен, то наказание в несколько миллионов – это позор. Если ты невиновен, тебя не наказывают. С другой стороны, если ты виновен, тебя должны отстранить. В любом случае это решение – катастрофа", – заявил специалист в интервью Sky Sports.

Португалец уточнил, что он не считает "Манчестер Сити" виновными.

"Я имею в виду, что если ты не виноват, то и штраф не платишь. Даже фунт. Я никто, чтобы знать, виновны они или нет. Я критикую решение. Я не знаю, виновен ли "Манчестер Сити" или нет, но в любом случае это позорное решение", – подытожил Моуриньо.

Как сообщал OBOZREVATEL: