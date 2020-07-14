Моуриньо раскритиковал "катастрофическое" решение CAS: это позор
Жозе Моуриньо недоволен решением по "Манчестер Сити".
Жозе Моуринью прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене запрета на участие "Манчестер Сити" в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП).
Главный тренер "Тоттенхэма" назвал это решение "катастрофическим" и "позорным".
"Если "Манчестер Сити" невиновен, то наказание в несколько миллионов – это позор. Если ты невиновен, тебя не наказывают. С другой стороны, если ты виновен, тебя должны отстранить. В любом случае это решение – катастрофа", – заявил специалист в интервью Sky Sports.
Португалец уточнил, что он не считает "Манчестер Сити" виновными.
"Я имею в виду, что если ты не виноват, то и штраф не платишь. Даже фунт. Я никто, чтобы знать, виновны они или нет. Я критикую решение. Я не знаю, виновен ли "Манчестер Сити" или нет, но в любом случае это позорное решение", – подытожил Моуриньо.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 февраля 2020 года УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в сезонах 2020/21 и 2021/22 и оштрафовал команду на 30 миллионов евро
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