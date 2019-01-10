МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Моуриньо определился с новым клубом

3.2тЧитать материал на украинском

Португальский тренер Жозе Моуриньо, уволенный 18 декабря 2018 года из "Манчестер Юнайдет" вновь может возглавить мадридский "Реал".

Специалист уже провел переговоры с представителями королевского клуба и по информации английского издания The Sun, вскоре сменит нынешнего главного тренера "Реала" Сантьяго Солари.

Сядет ли вновь в это кресло Моуриньо вскоре станет известно

Сядет ли вновь в это кресло Моуриньо вскоре станет известно

Президент "Реала" Флорентино Перес удручен игрой клуба, которую она показывает в последнее время и считает. что команде нужна серьезная трансформация. Именно ему принадлежит идея приглашения в "Реал" Жозе Моуриньо.

Напомним, что Моуриньо уже работал в "Реале" с 2010 по 2013 год. Одним из самых принципиальных противостояний в футболе на тот момент было соперничество португальца с наставником "Барселоны" Пепом Гвардиолой.

Непримиримые соперники-Гвардиола-Моуриньо

Непримиримые соперники-Гвардиола-Моуриньо

Журналисты английского издания отмечают, что в ближайшее время португалец не может возглавить "Реал", поскольку сначала ему нужно получить все выплаты от "Манчестер Юнайтед" за досрочный разрыв контракта.

Новости
Лицом в бетон: видео с падением Моуриньо взорвало сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игроков "красных дьяволов", обвинив их в отставке главного тренера Жозе Моуриньо.

Руководство клуба попрощалось с португальцем из-за неудовлетворительных результатов.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Испании
Персоны
Жозе МоуриньоПеп Гвардиола
Тег
Реал Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги