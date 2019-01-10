Моуриньо определился с новым клубом

Португальский тренер Жозе Моуриньо, уволенный 18 декабря 2018 года из "Манчестер Юнайдет" вновь может возглавить мадридский "Реал".

Специалист уже провел переговоры с представителями королевского клуба и по информации английского издания The Sun, вскоре сменит нынешнего главного тренера "Реала" Сантьяго Солари.

Сядет ли вновь в это кресло Моуриньо вскоре станет известно

Президент "Реала" Флорентино Перес удручен игрой клуба, которую она показывает в последнее время и считает. что команде нужна серьезная трансформация. Именно ему принадлежит идея приглашения в "Реал" Жозе Моуриньо.

Напомним, что Моуриньо уже работал в "Реале" с 2010 по 2013 год. Одним из самых принципиальных противостояний в футболе на тот момент было соперничество португальца с наставником "Барселоны" Пепом Гвардиолой.

Непримиримые соперники-Гвардиола-Моуриньо

Журналисты английского издания отмечают, что в ближайшее время португалец не может возглавить "Реал", поскольку сначала ему нужно получить все выплаты от "Манчестер Юнайтед" за досрочный разрыв контракта.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игроков "красных дьяволов", обвинив их в отставке главного тренера Жозе Моуриньо.

Руководство клуба попрощалось с португальцем из-за неудовлетворительных результатов.