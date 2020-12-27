Московский "Спартак" хотел купить у "Шахтера" игрока сборной Украины – СМИ

Полузащитником "Шахтера" и сборной Украины Виктором Коваленко интересовался московский "Спартак", сообщает todofichajes.com.

По информации СМИ, это случилось уже после того, как футболист оформил предварительный контракт с итальянской "Аталантой".

Источники в зарубежной прессе уверены, что "Аталанта" официально объявит о подписании украица в первых числах января, а сумма сделки не превысит 4,5 млн евро. В этом сезоне атакующий хавбек забил 4 мяча в 8 матчах украинской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось о том, что Коваленко ради клуба из Бергамо отказал римской "Роме", которую тренирует Паулу Фонсека.

Недавно наставник "Шахтера" Луиш Каштру в интервью португальским СМИ выделил в своей команде именно Коваленко.

Главный тренер донецкого клуба не поскупился на комплименты игроку, назвав его фантастическим игроком.