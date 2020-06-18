Московский "Локомотив" хотел подписать защитника "Динамо"

Максим Богданов Футбол 20:41, 18.06.2020 Обновлено: 20:53, 18.06.2020

Московский "Локомотив" хотел приобрести польского защитника "Динамо" Томаша Кендзеру, заявил президент "бело-синих" Игорь Суркис, комментируя предложения по своим футболистам.

По словам Игоря Михайловича представители российской команды были единственными, кто обратился к нему с серьезной целью.

"По Кендзере не получал предложения. Единственные, кто звонили – представители Юрия Семина, которые хотели купить поляка в "Локомотив". Насколько я знаю, с Кендзерой говорили, он сказал, что его в принципе в киевском "Динамо" все устраивает, но сделайте предложение, от которого он бы не мог отказаться. Вот такой был разговор. Бумаг у меня никаких не было", – сказал Суркис в интервью на YouTube-канале "ТаТоТаке".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Суркис назвал виновных в последних неудачах команды под руководством Алексея Михайличенко и рассказал, какую задачу он поставил перед экс-тренером Александром Хацкевичем.

Кроме того, Игорь Михайлович высказался о зарплатах своих футболистов. Максимальный заработок игроков столичной команды не достигает и миллиона долларов в год, а больше все получает Сергей Сидорчук.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

На языковой скандал с McDonald's РФ отреагировала фразой "дальше будет – скажи паляниця?"

В Чернигове машину Рабиновича забросали яйцами. Видео инцидента

Украинцам готовят новый КЗоТ: увольнять смогут без причины

В ЕС продлили "антироссийские" санкции за оккупацию Крыма

В сети опубликовали цены на овощи на рынке в Киеве и сравнили с 2018-м годом. Фотофакт