Московский клуб жестко опозорился в Лиге Европы, установив антирекорд

Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел позорное поражение в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

На стадионе болгарского города Разград 4-я команда России со счетом 1:5 проиграла местному "Лудогорцу".

Уже на 11-й минуте 19-летний дебютант армейцев Игорь Дивеев неожиданно открыл счет. Победный для гостей результат держался до второго тайма, когда Игорь Акинфеев с интервалом в 5 минут пропустил три гола.

После этого россияне практически перестали играть и получили в свои ворота еще два мяча.

Это самое крупное поражение армейцев в Лиге Европы. В апреле 2018 года москвичи уступали "Арсеналу" (1:4).

В Лиге чемпионов ЦСКА проигрывал крупнее – "Марселю" (0:6) в марте 1993 года.

"Лудогорец" Болгария – ЦСКА Россия 5:1 (0:1, 5:0)

Голы: 0:1 – 11 Дивеев, 1:1 – 47 Вандерсон, 2:1 – 50 Лукоки, 3:1 – 52 Кешерю, 4:1 – 68 Кешерю, 5:1 – 73, пенальти Кешерю. Лудогорец – Ренан, Сисиньо, Григоре, Недялков, Форстер, Вандерсон, Баджи, Марселиньо (Гуральски, 74), Абель, Лукоки (Жорже Интима, 84), Кешерю (Битон, 86).

ЦСКА – Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Бистрович, Кучаев (Лукас Сантос, 71), Бийол (Чалов, 53), Обляков, Влашич, Нисимура (Ахметов, 54).

Предупреждения: Карпов (61), Акинфеев (72), Сисиньо (85).

Как сообщал OBOZREVATEL, столичное "Динамо" добыло тяжелую победу в 1-м туре группового этапа Лиги Европы. Игра в Киеве с "Мальме" прошла при тотальном преимуществе хозяев, но завершилось с минимальным счетом - 1:0.

Единственный гол на 84-й минуте забил Виталий Буяльский.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!