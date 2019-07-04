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"Москальская морда" от украинского футболиста вызвала истерику в ГосДуме

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Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев в резкой форме потребовал наказать украинского полузащитника венгерского "Халадаша" Юрия Габовду.

"Москальская морда" от украинского футболиста вызвала истерику в ГосДуме

Украинец в преддверии товарищеского матча с российским клубом "Краснодар-2" опубликовал на своей странице в Instagram сообщение с угрозами в адрес будущих соперников.

"Юрия Габовду нужно наказать. Подобные проявления дискриминации среди спортсменов в любом виде спорта должны пресекаться. Как минимум должен отреагировать клуб, за который он играет. Наказание может быть любым. Все остается на уровне федераций тех стран, где происходят события. Подобные высказывания должны нести за собой определенные последствия. Даже несмотря на то, что матч товарищеский", - цитирует политика "Чемпионат".

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Как сообщал OBOZREVATEL. сам Габовда заявил, что не писал ничего подобного. "Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали".

Несмотря на это, руководство "Халадаша" приняло решение, что Габовда не должен выходить на поле в контрольном матче против российского "Краснодара-2".

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Персона
Юрий Габовда
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