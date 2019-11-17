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17 ноября • обновлено в 16:56
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Мощный гимн Украины на стадионе в Сербии: появилось видео

2.9т
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Футболисты вместо болельщиков мощно исполнили гимн Украины перед матчем национальной сборной против команды Сербии в отборе на чемпионат Европы-2020.

Из-за наказания УЕФА на 55-тысячном стадионе "Райко Митич" присутствовало около 7 тысячи зрителей.

OBOZREVATEL ведет онлайн трансляцию матча Сербия - Украина.

Напомним, что сербским фанатам запретили приносить на матч с Украиной баннеры, пиротехнику и символику других стран. Украинских болельщиков по договоренности между федерациями футбола Украины и Сербии нет на встрече.

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Напомним, что встреча между сборными Украины и Сербии в 3-м туре отбора на Евро-2020 прошла во Львове и завершилась со счетом 5:0.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Евро-2020 Украина - Сербия
Место
Сербия Белград
Теги
Сборная Украины по футболу сборная Сербии по футболу
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Обосс спасибо, что стал фамилии р0гулей-авторов статей публиковать)) Народ должен знать кастрюль, которые мощно пишут мощную ахинею))))
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Вы в изоляции нацисты хвастаете что вас люди презирают?)))))
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Выбрались из своего колхоза. Позорники.
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