Мощный гимн Украины на стадионе в Сербии: появилось видео

Футболисты вместо болельщиков мощно исполнили гимн Украины перед матчем национальной сборной против команды Сербии в отборе на чемпионат Европы-2020.

Из-за наказания УЕФА на 55-тысячном стадионе "Райко Митич" присутствовало около 7 тысячи зрителей.

OBOZREVATEL ведет онлайн трансляцию матча Сербия - Украина.

Напомним, что сербским фанатам запретили приносить на матч с Украиной баннеры, пиротехнику и символику других стран. Украинских болельщиков по договоренности между федерациями футбола Украины и Сербии нет на встрече.

Напомним, что встреча между сборными Украины и Сербии в 3-м туре отбора на Евро-2020 прошла во Львове и завершилась со счетом 5:0.

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