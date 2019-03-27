Морозюку из-за истории с ширинкой пришлось объясняться с "Динамо"

Бывший игрок киевского "Динамо" Николай Морозюк, жена которого в свое время попала в скандал с болельщиками, вспомнил, чем для него это все закончилось.

Ирина и Николай Морозюки Instagram

"Первое время вспоминали. Был у меня разговор с руководством, но такой, не суперсерьезный. Я попытался объяснить, что это такое, как оно все было. Был разговор и с болельщиками, когда у нас проходила с ними встреча. Просто попытался объяснить, кому эти слова были адресованы", – отметил Морозюк в интервью программы Бомбардир.

Напомним, что в августе 2016 года Ирина Морозюк сказала фанатам "Динамо", что "болельщики – это те люди, которые при любом итоге игры любят и поддерживают свою команду, а не такие го*номесы, которые поливают грязью",

Кроме того, девушка заявила, что "неудачники, которые рассуждают, куда надо было бить", могут лишь "открывать рты на уровне ширинки".

Как сообщал OBOZREVATEL, Морозюк этой зимой перешел на правах аренды в турецкий "Ризеспор". Футболист заявил, что не желает возвращаться в Украину.

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