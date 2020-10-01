Морозюк оценил перспективы "Динамо" в Лиге чемпионов

Михаил Морозов Футбол 17:45, 1.10.2020 Обновлено: 18:07, 1.10.2020

Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк рассказал, чего ожидает от выступлений команды в Лиге чемпионов.

В интервью изданию Sport.ua он отметил, что выход в основную сетку уже является достижением для клуба, который сделал большой шаг вперед. Футболист считает, что "Динамо" достойно выступит в матчах с топовыми соперниками.

"Для меня самое важное, что они попали в Лигу чемпионов. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что за команду стыдно не будет. Вспомнились, конечно, матчи с "Челси", когда я краснел после этих игр. Но сейчас "Динамо" сделало огромный шаг. Думаю, что даже в играх с топовыми соперниками за "Динамо" стыдно не будет. Это будет огромный опыт для молодых пацанов, это будут нереальные эмоции и опыт для них", – заявил Морозюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько заработало "Динамо" за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

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