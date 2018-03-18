Мораес в "Шахтере"? Суркис дал первый комментарий

Президент киевского "Динамо" считает, что информация о предварительном подписании "Шахтером" бразильского форварда киевлян Мораес, не соответствует действительности.

"О том, что Мораес подписал контракт с "Шахтером" мне ничего не известно. Я ему задал этот вопрос - он ответил, что ничего не подписывал. По его словам если ему никто не предложит дорогостоящий договор в Китае или Саудовской Аравии, в первую очередь он будет рассматривать "Динамо", - заявил Игорь Михайлович в эфире программы "Профутбол".

Президент вице-чемпиона Украины считает, что если б такой договор существовал, на положение Мораеса в "Динамо" это б никак не повлияло.

"Я не тренирую "Динамо". У меня есть свое мнение. но я его не навязываю Хацкевичу. Главному тренеру и тем кто с ним работает виднее как поступать в этой ситуации с Мораесом, но я считаю, что все это утка", - подытожил Игорь Суркис.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Хацкевич отстранил Хачериди от тренировок с "Динамо".