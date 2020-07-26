Мораес сказал, что будет с "Динамо" после прихода Луческу
Жуниор Мораес прокомментировал подписание Мирчи Луческу.
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес считает, что после назначения Мирчи Луческу главным тренером "Динамо", столичный клуб будет играть лучше.
По словам украинского бразильца приход Мирчи в "Динамо" стал большой неожиданностью для всех.
"Украинский футбол выиграет от такого перехода. У Луческу огромный опыт и много выигранных трофеев. Я очень хорошо его знаю. Он любит футбол высочайшего уровня. У Луческу есть нечто, чем он постоянно хочет поделиться с другими. Это любовь к победам и желание конкурировать. Это в его крови. Не хотел бы противостоять ему, но придется. Думаю, с Луческу "Динамо" будет играть намного лучше", – цитирует Мораеса tribuna.com со ссылкой на "Профутбол".
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.
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Беньямин Вербич признался, что назначение Луческу стало сюрпризом для него лично и неожиданностью для остальных футболистов.