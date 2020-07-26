Мораес сказал, что будет с "Динамо" после прихода Луческу

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес считает, что после назначения Мирчи Луческу главным тренером "Динамо", столичный клуб будет играть лучше.

По словам украинского бразильца приход Мирчи в "Динамо" стал большой неожиданностью для всех.

"Украинский футбол выиграет от такого перехода. У Луческу огромный опыт и много выигранных трофеев. Я очень хорошо его знаю. Он любит футбол высочайшего уровня. У Луческу есть нечто, чем он постоянно хочет поделиться с другими. Это любовь к победам и желание конкурировать. Это в его крови. Не хотел бы противостоять ему, но придется. Думаю, с Луческу "Динамо" будет играть намного лучше", – цитирует Мораеса tribuna.com со ссылкой на "Профутбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

Сергей Сидорчук заявил, что в эмоциональном плане новость о Луческу произвела информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и негативных.

Беньямин Вербич признался, что назначение Луческу стало сюрпризом для него лично и неожиданностью для остальных футболистов.