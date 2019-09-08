Мораес "поиздевался" над Шевченко на тренировке сборной Украины

Главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко прилично погоняли на тренировке национальной команды перед матчем с Литвой.

Наставник вместе со своими подопечными поиграл в "квадрат". В одном из моментов бразильский новичок Мораес устроил настоящее издевательство над своим боссом, прокинув ему мяч между ног.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 5-го тура квалификации Евро-2020 Литва - Украина завершился со счетом 0:3. В этой игре голами отметились Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский.

Отметим, что перед матчем украинские болельщики отметились антироссийским перфомансом, спев песню про Путина и мо*каля.

Позже Шевченко прокомментировал победу Украины, вспомнив обмен пленными с Россией. Наставник остался доволен результатом игры с Литвой, но отметил ошибки, которые допускала команда.

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