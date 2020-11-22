Мораес объяснил поступок, за который его удалили в матче с "Александрией". Видео

Максим Иншаков Футбол 11:34, 22.11.2020 Обновлено: 11:44, 22.11.2020

Футболист донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес извинился за свой подкат, после которого Екатерина Монзуль показала ему красную карточку.

По словам форварда, он не собирался травмировать игрока "Александрии" Евгения Банаду, а просто подскользнулся.

"В этой ситуации я попытался взять мяч, вернуться и перейти к контратаке, к сожалению, я поскользнулся и сделал тяжелую ошибку. Я никогда не собирался ударить ногами соперника. Я не хочу комментировать решение Монзуль, просто хочу извиниться перед своими товарищами по команде и клубом за то, что оставил их в трудной ситуации", – написал украинский бразилец в Instagram.

Жуниор Мораес объяснил свой поступок
Instagram Жуниора Мораеса

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 10-го тура УПЛ "Шахтер" – "Александрия" завершилась со счетом 1:1. Мораес был удален на 29-й минуте.

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