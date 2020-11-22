Мораес объяснил поступок, за который его удалили в матче с "Александрией". Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
6,8 т.
Жуниор Мораес

Футболист донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес извинился за свой подкат, после которого Екатерина Монзуль показала ему красную карточку.

По словам форварда, он не собирался травмировать игрока "Александрии" Евгения Банаду, а просто подскользнулся.

"В этой ситуации я попытался взять мяч, вернуться и перейти к контратаке, к сожалению, я поскользнулся и сделал тяжелую ошибку. Я никогда не собирался ударить ногами соперника. Я не хочу комментировать решение Монзуль, просто хочу извиниться перед своими товарищами по команде и клубом за то, что оставил их в трудной ситуации", – написал украинский бразилец в Instagram.

Жуниор Мораес объяснил свой поступок

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 10-го тура УПЛ "Шахтер" – "Александрия" завершилась со счетом 1:1. Мораес был удален на 29-й минуте.

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