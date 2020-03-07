Монзуль удалила двоих футболистов в УПЛ после просмотра VAR

Главный арбитр матча 22-го тура УПЛ "Десна"– "Заря" Екатерина Монзуль удалила полузащитника луганского клуба Максима Лунева и хавбека "Десны" Алексея Гуцуляка после просмотра видеоповторов.
Екатерина Монзуль
На 19-й минуте Гуцуляк сфолил на Юрченко. Игрок "Зари" не смог продолжить матч из-за травмы, а арбитр после работы с системой видеопомощи рефери (VAR) удалила Алексея.
На 45.35 рефери вновь обратилась к системе VAR, показав красную карточку Максиму Луневу, который заменил Юрченко.
Как сообщал OBOZREVATEL, 20-м туре "Днепр-1" победил столичное "Динамо" со счетом 3:1. В этой игре Виталий Буяльский был удален Монзуль после применения системы видеоповтора.
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