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7 марта • обновлено в 17:08
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Монзуль удалила двоих футболистов в УПЛ после просмотра VAR

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Главный арбитр матча 22-го тура УПЛ "Десна"– "Заря" Екатерина Монзуль удалила полузащитника луганского клуба Максима Лунева и хавбека "Десны" Алексея Гуцуляка после просмотра видеоповторов.

Екатерина Монзуль

Екатерина Монзуль

На 19-й минуте Гуцуляк сфолил на Юрченко. Игрок "Зари" не смог продолжить матч из-за травмы, а арбитр после работы с системой видеопомощи рефери (VAR) удалила Алексея.

На 45.35 рефери вновь обратилась к системе VAR, показав красную карточку Максиму Луневу, который заменил Юрченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20-м туре "Днепр-1" победил столичное "Динамо" со счетом 3:1. В этой игре Виталий Буяльский был удален Монзуль после применения системы видеоповтора.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Екатерина Монзуль
Место
Украина
Теги
ФК Десна ФК Заря
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