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Монтсерратский футболист изобрел новый способ бить пенальти - опубликовано видео

3.6т Читать материал на украинском

Монтсерратский нападающий английского клуба "Чарльтон Атлетик" Лайл Тэйлор исполняет пенальти "вразвалку".

В отличии от других футболистов, 29-летний игрок сборной Монтсеррата наносит удар практически без разбега, чем дезориентирует голкипера соперника.

Впервые свой фирменный удар Тэйлор продемонстрировал весной этого года в плей-офф Чемпионшипа - второго дивизиона чемпионата Англии.

20 августа такой же удар футболиста спас его команду от поражения в матче Чемпионшипа против "Барнсли" – 2:2.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Лиге чемпионов состоялся самый невероятный матч сезона. Командам понадобилось 22 удара с "точки", чтобы определить победителя.

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Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия
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