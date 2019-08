Монтсерратский футболист изобрел новый способ бить пенальти - опубликовано видео

Монтсерратский нападающий английского клуба "Чарльтон Атлетик" Лайл Тэйлор исполняет пенальти "вразвалку".

В отличии от других футболистов, 29-летний игрок сборной Монтсеррата наносит удар практически без разбега, чем дезориентирует голкипера соперника.

Впервые свой фирменный удар Тэйлор продемонстрировал весной этого года в плей-офф Чемпионшипа - второго дивизиона чемпионата Англии.

20 августа такой же удар футболиста спас его команду от поражения в матче Чемпионшипа против "Барнсли" – 2:2.

No one tell Gary Neville about Lyle Taylor’s penalty for Charlton at the weekend... pic.twitter.com/6A4Pjq4DAG