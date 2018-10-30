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Момент смертельной авиакатастрофы с президентом "Лестера" попал на видео

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В интернете появилось видео момента крушения вертолета владельца футбольного клуба "Лестер" Вишая Шривадданапрабха. Трагедия произошла спустя 45 минут после матча с лондонским "Вест Хэмом" (1:1) в рамках 10-го тура чемпионата Англии.

Упавший вертолет

Упавший вертолет

На записи с камеры наблюдение видно, как воздушная машина взлетает, но через несколько секунд начинает быстро вращаться вокруг своей оси и падает.

Новости
Названа причина смертельной авиакатастрофы с президентом "Лестера"

Позже "Лестер Сити" официально подтвердил гибель владельца Вишая Шривадданапрабхи.

"С глубоким сожалением и скорбью мы сообщаем, что наш президент был среди тех, кто трагически погиб в субботу, когда вертолет с ним и еще четырьмя пассажирами разбился недалеко от стадиона "Кинг Пауэр". Никто из них не выжил", – говорится в заявлении "лис".

Место
АнглияЛестер
Объект
ФК Лестер
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