Момент смертельной авиакатастрофы с президентом "Лестера" попал на видео

В интернете появилось видео момента крушения вертолета владельца футбольного клуба "Лестер" Вишая Шривадданапрабха. Трагедия произошла спустя 45 минут после матча с лондонским "Вест Хэмом" (1:1) в рамках 10-го тура чемпионата Англии.

Упавший вертолет

На записи с камеры наблюдение видно, как воздушная машина взлетает, но через несколько секунд начинает быстро вращаться вокруг своей оси и падает.

Позже "Лестер Сити" официально подтвердил гибель владельца Вишая Шривадданапрабхи.

"С глубоким сожалением и скорбью мы сообщаем, что наш президент был среди тех, кто трагически погиб в субботу, когда вертолет с ним и еще четырьмя пассажирами разбился недалеко от стадиона "Кинг Пауэр". Никто из них не выжил", – говорится в заявлении "лис".