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"Момент ненависти": подруга Неймара шокировала признанием

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Бразильская модель и актриса Бруна Маркезини - любимая женщина футболиста Неймара, шокировала новостью о внезапном расставании со звездой ПСЖ.

"Мы переживаем очень критический и опасный момент в наших отношениях, момент большой ненависти", - отметила Бруна в интервью для журнала Vogue. Как оказалось, инициатором расставания выступил именно Неймар, хотя Бруна говорит о футболисте только с любовью и уважением.

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Пара находилась вместе с 2013 года, но уже дважды расставалась, после чего следовало бурное примирение. Недавно появилась информация, что Неймар и Бруна раздельно провели короткий отпуск - бразилец с друзьями развлекался в Аравийской пустыне, а Бруна в это время отдыхала на острове Фернанду-ди-Норонья.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая сербская модель Сорая Вучелич, которая 2014 год провела вместе с футболистом Неймаром, засветилась в ультраоткровенном наряде перед визитом на одно из телевизионных шоу.

Персона
Неймар
Объект
ПСЖ
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Пироженко Ірина
Пироженко Ірина
видела в новостях overbetting.net , что Неймар может вернуться в Барселону. Правда ли это? Говорят, что причина ухода бразильца заключалась в строительстве собственной карьеры. Он чувствовал, что находится в тени Месси, и хотел стать звездой команды.
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