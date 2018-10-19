"Момент ненависти": подруга Неймара шокировала признанием

Бразильская модель и актриса Бруна Маркезини - любимая женщина футболиста Неймара, шокировала новостью о внезапном расставании со звездой ПСЖ.

"Мы переживаем очень критический и опасный момент в наших отношениях, момент большой ненависти", - отметила Бруна в интервью для журнала Vogue. Как оказалось, инициатором расставания выступил именно Неймар, хотя Бруна говорит о футболисте только с любовью и уважением.

Пара находилась вместе с 2013 года, но уже дважды расставалась, после чего следовало бурное примирение. Недавно появилась информация, что Неймар и Бруна раздельно провели короткий отпуск - бразилец с друзьями развлекался в Аравийской пустыне, а Бруна в это время отдыхала на острове Фернанду-ди-Норонья.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая сербская модель Сорая Вучелич, которая 2014 год провела вместе с футболистом Неймаром, засветилась в ультраоткровенном наряде перед визитом на одно из телевизионных шоу.