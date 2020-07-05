Молния отправила российского футболиста в реанимацию

Максим Богданов Футбол 11:22, 5.07.2020

Российский вратарь Иван Заборовский, выступающий за подмосковный футбольный клуб "Знамя Труда", оказался в реанимации после того, как в него попала молния, сообщается на официальной странице клуба в соцсетях.

Уточняется, что инцидент произошел на тренировке. В клубе выразили надежду, что с игроком все будет хорошо.

ФК "Знамя Труда"

"Знамя Труда" выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Текущий сезон, который из-за пандемии коронавируса был доигран досрочно, команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько футболистов пострадали от удара молнии во время поединка между командами "Уолмер Бойс Скул" и "Ямайка Колледж" на Ямайке.

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