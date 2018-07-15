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Чемпионат мира 2018
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Мокрый Путин и хорватская красавица: лучшие кадры церемония награждения ЧМ-2018

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В Москве на стадионе "Лужники" состоялась торжественная церемония награждения победителя чемпионата мира по футболу-2018, которым стала сборная Франции. Мероприятие прошло под проливным дождем, что наложило небольшой отпечаток на активность официальных лиц.

Президенту России Владимиру Путину не сразу вынесли зонтик, в результате чего глава РФ выглядел совсем непрезентабельно. Абсолютно не обращала внимание на погоду хорватская президент-красавица Колинда Грабар-Китарович.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям лучшие кадры последних мгновений ЧМ-2018.

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Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путина заклеймили позором из-за хамства на церемонии награждения ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Владимир ПутинКолинда Грабар-Китарович
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная Хорватии по футболуСборная Франции по футболу
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Комментарии на сайте не модерированы
Кротов Даниил
Кротов Даниил
а почему всё красиво. все довольны. самый лучший Ч.М. за всю историю, да потому что тупого рагулья не было, делайте выводы. от кого все беды.
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Не завидую свидочитателям - новость ниже: Только Путин сухой под зонтиком, а хорватка и Макрон промокли до нитки. Пяти минут не прошло и все переменилось! Да, редакция и впрямь дебилы!
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