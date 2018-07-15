Мокрый Путин и хорватская красавица: лучшие кадры церемония награждения ЧМ-2018

В Москве на стадионе "Лужники" состоялась торжественная церемония награждения победителя чемпионата мира по футболу-2018, которым стала сборная Франции. Мероприятие прошло под проливным дождем, что наложило небольшой отпечаток на активность официальных лиц.

Президенту России Владимиру Путину не сразу вынесли зонтик, в результате чего глава РФ выглядел совсем непрезентабельно. Абсолютно не обращала внимание на погоду хорватская президент-красавица Колинда Грабар-Китарович.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям лучшие кадры последних мгновений ЧМ-2018.

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Церемония награждения ЧМ-2018

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путина заклеймили позором из-за хамства на церемонии награждения ЧМ-2018.