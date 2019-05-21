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"Мой друг": капитан "Шахтера" сделал заявление о дерби с "Динамо"

6.1тЧитать материал на украинском

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон не ждет легкой прогулки в поединке 30-го тура Премьер-лиги против "Динамо".

По словам лидера "горняков", матчи с киевлянами всегда принципиальны, несмотря на то, что предстоящая игра лишена турнирной интриги. При этом бразильский футболист восхитился своим коллегой из "Динамо" Виктором Цыганковым.

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Виктор Цыганков и Тайсон

Виктор Цыганков и Тайсон

"После победы над "Зарей", как гора с плеч свалилась, поэтому дали выход эмоциям в раздевалке. Мы много работали для этой победы. Чемпионский коридор? В класико эмоции иногда берут верх над здравым смыслом. Мы смотрим только на себя, мы много сделали для этого праздника и хотим насладиться моментом. Уважаем "Динамо", но хотим выиграть. Жду встречи со своим другом Цыганковым. Он талантлив, у него большое будущее. Будет интересное противостояние", – цитирует Тайсона FootBoom.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины о обошел "Динамо" по количеству титулов за время независимости страны.

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Темы
Динамо - ШахтерПремьер-лига Украины
Персоны
ТайсонВиктор Цыганков
Теги
ФК ШахтерФК Динамо Киев
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