"Мои чики": Зинченко развлекся с девушками бывших одноклубников

Игрок сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко с головой погрузился в отпуск.

Футболист отдыхает в компании бывших одноклубников из донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко, Вячеслава Танковского, Андрея Борячука и Александра Зубкова.

Все отпускники, кроме Зинченко, приехали со своими девушками. Но, отсутствие дамы сердца никак не мешает подопечному Гвардиолы. Он отобрал у троих парней (Матвиенко, Танковского и Борячука) подруг и фотографировался с ними без особого стеснения. Публикация появилась в Instagram Stories и была подписана: "мои чики".

Instagram

Напомним, Зинченко стал чемпионом английской Премьер-лиги сезона 2017/2018 и отличился во время награждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители "горожан" приезжали в Украину, чтобы поздравить Зинченко с чемпионством.