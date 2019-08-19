"Могут материть": Суркис рассказал о назначении нового тренера "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о конкуренции с "Шахтером", а также прокомментировал увольнение Александра Хацкевича с поста главного тренера клуба.

"У нас сильный конкурент — "Шахтер". Команда с хорошими финансовыми возможностями и с хорошей философией. У нас таких финансовых возможностей нет. Я этого не скрываю, это все знают. Критиковать можно. Но пусть кто-то придет и скажет, что готов поучаствовать в процессе становления команды. Вы поймите — с деньгами можно не сделать команду, а без денег ее точно не сделать!" — заявил Суркис в интервью программе "Профутбол".

Игорь Суркис ФК "Динамо" Киев

Относительно увольнения Хацкевича и назначения на его место Алексея Михайличенко президент киевского клуба сказал:

"Решение принято. Болельщики могут меня критиковать, ругать, материть, но они пока должны с этим решением смириться. Я все переживу. Когда эта критикующая масса будет приходить на футбол, тогда их можно будет слушать. А они же не приходят! Только сидят в интернете и пишут гадости. Им может не нравиться мое лицо — они напишут гадость".

Игорь Суркис признался, от кого готов слушать критику:

"Я могу слушать только 41 тысячу болельщиков, которые пришли поддержать команду с "Брюгге". Раньше после таких матчей команду освистывали, а после этой игры нам аплодировали. Они видели, что ребята полностью отдались".

Как сообщал OBOZREVATEL, после вылета команды из Лиги чемпионов Игорь Суркис жестко обратился к игрокам "Динамо".

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