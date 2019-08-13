"Могут и не допустить": Хацкевич высказался об отставке

Главный тренер "Динамо" (Киев) Александр Хацкевич лаконично ответил на вопрос журналиста будет ли подниматься вопрос о его отставке после игры с "Брюгге".

Александр Хацкевич

"Знаете, когда первый экзамен не сдаешь, ко второму могут и не допустить... Мы все обсудим с президентом", - заявил белорус на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, Александр Николаевич оценил игру своей команды в матче с бельгийским "Брюгге" в Киеве, признав, что в вылете из Лиги чемпионов, возможно, есть и его вина.

Напомним, что поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" завершилось со счетом 3:3. В матче случилось два удаления.

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