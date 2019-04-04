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"Мочой обменивались и Крым оттяпали": известный российский комментатор поставил крест на Путине

1.8тЧитать материал на украинском

Известный российский комментатор Василий Уткин назвал убийство Бориса Немцова точкой невозврата для режима Владимира Путина.

В интервью YouTube-каналу "А поговорить?" журналист также вспомнил Олимпиаду-2014 и аннексию Крыма и выразил уверенность в том, что ситуация в стране изменится.

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"После убийства Бориса Немцова главное ощущение было в том, что ты абсолютно беззащитен. Когда это все сойдет на нет? Не знаю. Очень неожиданно. 2014-й год. В моей стране только что прошла Олимпиада. К нам приехал весь мир, нас полюбили. А потом оказалось, что мы все это время через дырку в стене мочой обменивались, а еще через две недели Крым оттяпали. Какие могут быть планы в этой стране?" – заявил Уткин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Василия Уткина было совершенно нападение в Москве. Неизвестный брызнул в глаза комментатору перцовым баллончиком.

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Персоны
Василий УткинВладимир Путин
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