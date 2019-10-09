Мобильный телефон сорвал работу VAR в Саудовской Аравии

Во время матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами "Аль-Фатех" и "Аль-Наср" судейская бригада не смогла воспользоваться системой видеопомощи арбитрам VAR.

В одном из ключевых эпизодов игры, когда рефери хотел убедиться в правильности взятия ворот, система дала сбой. Как выяснилось, один из сотрудников стадиона отключил аппаратуру, чтобы подзарядить свой мобильный телефон.

"Аль-Наср" одержал победу в матче благодаря голу Фираса Аль-Биракана на 49-й минуте.

Напомним, после тестирования система VAR была одобрена в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на ЧМ в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионат России в сезоне-2019/20 начался с позора из-за системы VAR.

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